За сутки в Украине коронавирус выявили у 2 тыс. человек

За сутки в Украине подтвердили 1987 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны, обнародованные сегодня утром.
Накануне в стране был установлен новый антирекорд – 2328 случаев заболевания COVID-19.
Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. За последние 24 часа в Украине умерло 27 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2271.
Вылечилось за время эпидемии 52 235 человек, из них 500 – за последние сутки.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 203 532 человека. Жертвами COVID-19 стали 804 416 человек, выздоровело 14 911 319.