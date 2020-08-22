В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19. Предыдущий превышен почти на 200

За сутки в Украине скончались 37 больных с коронавирусной инфекцией, число жертв COVID-19 достигло в стране 2244.

За сутки в Украине подтвердили 2328 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на 22 августа.

Это является новым антирекордом для страны с начала эпидемии коронавирусной инфекции. Предыдущий рекорд был озвучен 20 августа, он был почти на 200 случаев меньше – 2134.

Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 102 971.

За последние 24 часа в Украине умерли 37 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2244.

Вылечились от инфекции, по данным СНБО, 657 человек. В общей сложности коронавирус преодолели уже 51 735 человек.

По состоянию на 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерло от коронавируса 2207 человек (+23), вылечилось 51 078 (+637).

За сутки в стране было госпитализировано рекордное число больных с COVID-19 – 487.