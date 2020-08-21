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ДЕНЬГИ

В Украине на борьбу с COVID-19 направлено почти 25 млрд грн – Минфин

На борьбу с коронавирусной инфекцией из специализированного фонда Украины предусмотрено выделение в общей сложности 66 млрд грн, отметил замминистра финансов Роман Ермоличев.

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Большая часть средств для борьбы с COVID-19 выделена из специального фонда
Большая часть средств для борьбы с COVID-19 выделена из специального фонда
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На борьбу с коронавирусной инфекцией в Украине направлено почти 25 млрд грн. Об этом 20 августа в ходе онлайн-дискуссии "Закупки COVID-19: кто и как тратит бюджетные средства" сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, информирует сайт его ведомства.

Он отметил, что 16,9 млрд грн из числа указанных средств выделены из фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн – это средства государственного и местных бюджетов, а 2,7 млрд грн уплачено поставщикам услуг Национальной службой здоровья Украины в рамках программы медицинских гарантий.

"Относительно фонда борьбы с COVID-19, в целом предусмотрено направить 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн и сферу образования – 52,5 млн грн", – объяснил Ермоличев.

13 апреля Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекциейИзначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

Кроме того, 18 июня Верховная Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

24 июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены.

По состоянию на 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерло от коронавируса 2207 человек (+23), вылечилось 51 078 (+637).

За последние сутки в стране госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом – 487.

Теги: госбюджет, экономика, бюджет, деньги, финансы, расходы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Минфин
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