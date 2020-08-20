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Киев будет первым в Украине применять препараты и вакцины от коронавируса – Госпотребслужба

Применять препараты от коронавирусной инфекции Киев будет первым в стране, "учитывая научную сеть", отметил начальник Главного управления Госпотребслужбы города Киева Олег Рубан.

Киев один из лидеров по числу выявленных случаев COVID-19
Киев – один из лидеров по числу выявленных случаев COVID-19
Фото: ЕРА

Киев будет первым в Украине применять препараты, полученные для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом начальник Главного управления Госпотребслужбы города Киева, врач Олег Рубан заявил 20 августа в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Учитывая научную сеть, Киев будет первым применять препараты и вакцины от коронавируса. Что касается киевской городской власти, то при официальной регистрации вакцины в тот же день пройдет закупка препарата для населения города", – сказал он.

Врач отметил, что "столица всегда была лидером по заболеваемости COVID-19 и другим острым респираторным вирусным инфекциям".

"Причина – большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в городе Киеве. Поэтому Киев первый зашел в эпидемию и последним будет выходить... По прогнозам, заболеваемость будет расти. Начало максимальных показателей будет в октябре – ноябре", – объяснил Рубан.

Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 стабилизируется при условии соблюдения киевлянами всех рекомендаций, в том числе использования медицинских масок и антисептиков, а также соблюдения социальной дистанции.

В Киеве за последние сутки коронавирус подтвердили у 227 человек. Это второй показатель среди регионов Украины.

Всего в стране число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло на 20 августа 98 537, за последние сутки их стало больше на рекордные 2134. Скончались 2184 больных с коронавирусом (+40 за сутки).

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

7 июня министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что китайские ученые разрабатывают как минимум пять вакцин от коронавируса, а когда вакцина будет готова, она будет доступна по всему миру.

По информации гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Теги: Киев, вакцинация, Олег Рубан, инфекция, Госпотребслужба, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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