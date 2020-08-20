В двух регионах Украины число выявленных за сутки случаев COVID-19 превысило 200

В Украине наибольшее число больных COVID-19 выявили за сутки в Харьковской области, Киеве и Черновицкой области.

В Украине установлен антирекорд по числу подтвержденных случаев COVID-19 за сутки Фото: ЕРА

В двух регионах Украины за сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 200. Об этом на брифинге 20 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области (242), городе Киеве (227), Черновицкой области (189), Львовской (183), Ивано-Франковской области (168). В целом мы видим рост количества больных по всей Украине", – сказал он.

Степанов отметил, что антирекорды в ситуации с COVID-19 – "не тот путь, который нам нужен".

По данным Министерства здравоохранения Украины, ситуация по выявленным случаям в регионах выглядит на 20 августа так:

Винницкая область – 3405;

Волынская область – 4929;

Днепропетровская область – 1873;

Донецкая область – 1156;

Житомирская область – 2597;

Закарпатская область – 6662;

Запорожская область – 1213;

Ивано-Франковская область – 7290;

Киев – 11 172;

Киевская область – 4727;

Кировоградская область – 749;

Луганская область – 204;

Львовская область – 12 448;

Николаевская область – 893;

Одесская область – 5408;

Полтавская область – 594;

Ровенская область – 8091;

Сумская область – 1078;

Тернопольская область – 4116;

Харьковская область – 6849;

Херсонская область – 321;

Хмельницкая область – 1768;

Черкасская область – 1200;

Черновицкая область – 8297;

Черниговская область – 1314.

По состоянию на 20 августа в Украине зарегистрировано 98 537 случаев коронавирусной инфекции (за последние сутки стало больше на 2134). От COVID-19 скончались 2184 больных (+40 за сутки).