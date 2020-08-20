ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В двух регионах Украины число выявленных за сутки случаев COVID-19 превысило 200

В Украине наибольшее число больных COVID-19 выявили за сутки в Харьковской области, Киеве и Черновицкой области.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине установлен антирекорд по числу подтвержденных случаев COVID-19 за сутки
В Украине установлен антирекорд по числу подтвержденных случаев COVID-19 за сутки
Фото: ЕРА

В двух регионах Украины за сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 200. Об этом на брифинге 20 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области (242), городе Киеве (227), Черновицкой области (189), Львовской (183), Ивано-Франковской области (168). В целом мы видим рост количества больных по всей Украине", – сказал он.

Степанов отметил, что антирекорды в ситуации с COVID-19 – "не тот путь, который нам нужен".

По данным Министерства здравоохранения Украины, ситуация по выявленным случаям в регионах выглядит на 20 августа так:

  • Винницкая область – 3405;
  • Волынская область – 4929;
  • Днепропетровская область – 1873;
  • Донецкая область – 1156;
  • Житомирская область – 2597;
  • Закарпатская область – 6662;
  • Запорожская область – 1213;
  • Ивано-Франковская область – 7290;
  • Киев – 11 172;
  • Киевская область – 4727;
  • Кировоградская область – 749;
  • Луганская область – 204;
  • Львовская область – 12 448;
  • Николаевская область – 893;
  • Одесская область – 5408;
  • Полтавская область – 594;
  • Ровенская область – 8091;
  • Сумская область – 1078;
  • Тернопольская область – 4116;
  • Харьковская область – 6849;
  • Херсонская область – 321;
  • Хмельницкая область – 1768;
  • Черкасская область – 1200;
  • Черновицкая область – 8297;
  • Черниговская область – 1314.

По состоянию на 20 августа в Украине зарегистрировано 98 537 случаев коронавирусной инфекции (за последние сутки стало больше на 2134). От COVID-19 скончались 2184 больных (+40 за сутки).

Теги: Киев, Харьковская область, Черновицкая область, антирекорд, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Яма рассказал, как заставить себя бегать
Яма рассказал, как заставить себя бегать
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
Зеленский заселфился с Михалком на фоне барной стойки
Зеленский заселфился с Михалком на фоне барной стойки
"Она сказала "да". Остапчук показал, как делал предложение Горняк
"Она сказала "да". Остапчук показал, как делал предложение Горняк
"Кривляния... Жесть", "Ведет себя, как ребенок... противно". Каменских раскритиковали подписчики
"Кривляния... Жесть", "Ведет себя, как ребенок... противно". Каменских раскритиковали подписчики
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
Во время заседания суда по делу Ефремова была объявлена эвакуация
Во время заседания суда по делу Ефремова была объявлена эвакуация
"Мої думки тихі" будет показан в конце августа на международном кинофестивале в Пекине
"Мої думки тихі" будет показан в конце августа на международном кинофестивале в Пекине
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Фагот из ТНМК показал 10-летнего сына
Фагот из ТНМК показал 10-летнего сына
Модель Полканова спустя месяц после родов показала лицо дочери
Модель Полканова спустя месяц после родов показала лицо дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS