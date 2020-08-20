В двух регионах Украины число выявленных за сутки случаев COVID-19 превысило 200

В двух регионах Украины за сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 200. Об этом на брифинге 20 августа сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области (242), городе Киеве (227), Черновицкой области (189), Львовской (183), Ивано-Франковской области (168). В целом мы видим рост количества больных по всей Украине", – сказал он.
Степанов отметил, что антирекорды в ситуации с COVID-19 – "не тот путь, который нам нужен".
По данным Министерства здравоохранения Украины, ситуация по выявленным случаям в регионах выглядит на 20 августа так:
По состоянию на 20 августа в Украине зарегистрировано 98 537 случаев коронавирусной инфекции (за последние сутки стало больше на 2134). От COVID-19 скончались 2184 больных (+40 за сутки).