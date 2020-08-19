Командующий ВМФ Украины Неижпапа переносит COVID-19 бессимптомно – СМИ

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, переносит ее бессимптомно и работает удаленно.

Диагноз COVID-19 подтвердили у командующего Военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы еще в прошлую пятницу, 14 августа. По сообщению "Думской", источник в командовании национального флота сказал, что в связи с болезнью командующего на самоизоляцию ушли еще несколько десятков офицеров.

По мнению источника издания, на обороноспособности государства это не скажется: заболевание у Неижпапы и других военнослужащих протекает бессимптомно. Они работают удаленно.

14 августа в штабе ВМФ Украины провели совещание с участием Неижпапы. После него 23 сотрудника штаба пошли на самоизоляцию. Сам Неижпапа эту информацию не комментировал.