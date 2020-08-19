В Вооруженных силах Украины за сутки выявили еще 40 случаев COVID-19

По состоянию на 10.00 19 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 458 человек. Из них 40 новых случаев зарегистрированы за прошедшие сутки.

В ВСУ выявили 40 новых пациентов с коронавирусной болезнью за сутки Фото: pixabay.com

18 августа среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) зарегистрировано 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Из них в стационарах лечатся восемь человек (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – один военнослужащий, военно-медицинский клинический центр Южного региона – двое, военно-медицинский клинический центр Западного региона – двое военнослужащих и один работник ВСУ, Львовская областная клиническая больница – один работник ВСУ, городская клиническая больница города Львова – один работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 32 человека (Киевская область – 13 военнослужащих и пятеро работников ВСУ, Львовская область – семеро военнослужащих и двое работников ВСУ, Ровенская область – один военнослужащий, Житомирская область – один работник ВСУ, Ивано-Франковская область – один военнослужащий, Черниговская область – один военнослужащий и Хмельницкая область – один военнослужащий). Их состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 816 человек, летальных исходов – шесть. На изоляции и самоизоляции находится 813 человек. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайших трех суток – 195.