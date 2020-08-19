В Вооруженных силах Украины за сутки выявили еще 40 случаев COVID-19

18 августа среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) зарегистрировано 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Из них в стационарах лечатся восемь человек (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – один военнослужащий, военно-медицинский клинический центр Южного региона – двое, военно-медицинский клинический центр Западного региона – двое военнослужащих и один работник ВСУ, Львовская областная клиническая больница – один работник ВСУ, городская клиническая больница города Львова – один работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 32 человека (Киевская область – 13 военнослужащих и пятеро работников ВСУ, Львовская область – семеро военнослужащих и двое работников ВСУ, Ровенская область – один военнослужащий, Житомирская область – один работник ВСУ, Ивано-Франковская область – один военнослужащий, Черниговская область – один военнослужащий и Хмельницкая область – один военнослужащий). Их состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 816 человек, летальных исходов – шесть. На изоляции и самоизоляции находится 813 человек. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайших трех суток – 195.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине за прошедшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 1967 человек. В целом с начала эпидемии в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, 2144 человека умерли, 49 737 выздоровели.
К утру 19 августа коронавирусом в мире заразилось более 22 млн человек. По данным американского университета Джона Хопкинса на 13.00 этого дня, жертвами COVID-19 стали 781 466 человек, выздоровели 14 131 798.