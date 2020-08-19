В мире COVID-19 заболело уже более 22 млн человек

Число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на утро 19 августа достигло 22 136 254 человек (+254 396 за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания.
Умерло 779 557 человек (+5523 за сутки), 14 116 451 выздоровел (+285 955).
Лидерами по масштабу распространения заболевания COVID-19 являются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.