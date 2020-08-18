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В Юго-Восточной Азии обнаружили новый штамм коронавируса, некоторые ученые считают, что он может быть еще опаснее

Ученые выясняют, может ли новый штамм коронавируса под названием D614G быть опаснее, чем уже существующий. На данный момент новый штамм изучают в Малайзии, Китае, Индии, на Филиппинах.

Азиатские ученые изучают мутации вируса
Азиатские ученые изучают мутации вируса
Фото: ЕРА

Юго-Восточная Азия столкнулась с новым штаммом коронавируса, который уже назвали D614G. Он может оказаться гораздо заразнее SARS-CoV-2, написало агентство Bloomberg 17 августа.

Новый штамм был обнаружен в Малайзии и на Филиппинах. Так, в Малайзии выявили 45 случаев заболевания. Все началось с человека, который вернулся из Индии и нарушил свой 14-дневный домашний карантин. При этом тест на коронавирус по возвращению в Малайзии у него был отрицательным.

На Филиппинах штамм обнаружили среди случайных образцов COVID-19 в крупнейшем городе столичного региона. Именно Филиппины сейчас изучают вопрос, делает ли мутация вирус более заразным. Пока у ученых нет данных, что мутация повышает риск передачи вируса или его заразности.

Мутация также была обнаружена во время недавних вспышек в Китае. Всемирная организация здравоохранения при этом считает, что нет доказательств того, что этот штамм приводит к более тяжелому течению заболеванию.

По словам сотрудника Гонконгского университета Бенджамина Коулинга, эпидемиологические данные пока не говорят о том, что мутация значительно более заразна, чем другие штаммы. В свою очередь, глава министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла считает, что этот штамм может сделать вирус в 10 раз заразнее. Это может означать, что существующие исследования вакцин могут быть неполными или неэффективными.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

По информации гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Теги: Индия, Китай, Филиппины, Азия, ВОЗ, Малайзия, ученые, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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