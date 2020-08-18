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В Китае запатентовали первую вакцину от коронавируса

Китай предоставил первый патент на вакцину от COVID-19. Его получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics.

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В Китае испытывают вакцину против коронавируса
В Китае испытывают вакцину против коронавируса
Фото: ЕРА

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компании CanSino Biologics первый патент на вакцину от коронавируса. Об этом сообщила газета "Женьминь Жибао".

В марте нынешнего года препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.

Вакцину Ad5-nCoV на основе аденовирусного вектора разработала команда ученых под руководством исследователя Института военной медицины при академии Чэнь Вэя. Она использует ослабленный вирус простуды для введения генетического материала нового коронавируса в организм человека, чтобы научить организм вырабатывать антитела.

По сообщению издания, тестирование на мышах и морских свинках показало, что препарат обладает хорошей иммуногенностью, его легко изготовить, что позволит обеспечить быстрое массовое производство.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

7 июня министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что китайские ученые разрабатывают как минимум пять вакцин от коронавируса, а когда вакцина будет готова, она будет доступна по всему миру.

Теги: Китай, КНР, инфекция, вакцина, пандемия, коронавирус, тестирование
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