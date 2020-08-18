Учителям в "оранжевой" зоне будут рекомендовать вести уроки в защитных щитках на лице – Ляшко

В регионах с благоприятной эпидемической обстановкой учителя смогут вести уроки без масок, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

В новом учебном году в школах регионов "оранжевой" зоны по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 учителям будут рекомендовать преподавать в защитных экранах для лица. Об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко 18 августа на форуме "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год в 2021 году", пишет "УП.Життя".

Он отметил, что в регионах с благоприятной эпидемической обстановкой учителя смогут вести уроки без масок.

"Ученики и учителя в учебное заведение заходят обязательно в маске, которая покрывает рот и нос. В классе разрешается быть без масок. Что касается сегодняшних рекомендаций: учителя должны быть в масках и в течение урока, но мы изменим норму, учителям будет разрешено преподавать без маски. В то же время в "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям надевать прозрачный защитный щиток, который позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – сказал главный санврач.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине 12 марта был введен карантин. В частности, закрылись все образовательные учреждения страны. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 1 сентября в стране начнется "нормальный" учебный год.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 1616 человек. Всего за время эпидемии заболело 94 436 человек, 2116 умерли, 48 925 пациентов выздоровели.