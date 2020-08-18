ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Учителям в "оранжевой" зоне будут рекомендовать вести уроки в защитных щитках на лице – Ляшко

В регионах с благоприятной эпидемической обстановкой учителя смогут вести уроки без масок, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко: В классе будет разрешено находиться без масок
Ляшко: В классе будет разрешено находиться без масок
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

В новом учебном году в школах регионов "оранжевой" зоны по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 учителям будут рекомендовать преподавать в защитных экранах для лица. Об этом сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко 18 августа на форуме "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год в 2021 году", пишет "УП.Життя".

Он отметил, что в регионах с благоприятной эпидемической обстановкой учителя смогут вести уроки без масок.

"Ученики и учителя в учебное заведение заходят обязательно в маске, которая покрывает рот и нос. В классе разрешается быть без масок. Что касается сегодняшних рекомендаций: учителя должны быть в масках и в течение урока, но мы изменим норму, учителям будет разрешено преподавать без маски. В то же время в "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям надевать прозрачный защитный щиток, который позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – сказал главный санврач.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине 12 марта был введен карантин. В частности, закрылись все образовательные учреждения страны. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 1 сентября в стране начнется "нормальный" учебный год.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 1616 человек. Всего за время эпидемии заболело 94 436 человек, 2116 умерли, 48 925 пациентов выздоровели.

Теги: школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина впервые показала сына
"Как приятно смотреть на влюбленных". Осадчая и Горбунов позировали в объятиях друг друга
"Как приятно смотреть на влюбленных". Осадчая и Горбунов позировали в объятиях друг друга
Обладательница самой большой груди в Украине станцевала на плантации капусты
Обладательница самой большой груди в Украине станцевала на плантации капусты
"Я пел со слезами на глазах". Пономарев рассказал, как узнал о смерти отца
"Я пел со слезами на глазах". Пономарев рассказал, как узнал о смерти отца
  "Заграй ми, цигане старий". Экс-участница "Х-фактора 10" представила клип с песочной анимацией. Видео
  "Заграй ми, цигане старий". Экс-участница "Х-фактора 10" представила клип с песочной анимацией. Видео
Топалов попал в ДТП
Топалов попал в ДТП
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Завидуют враги. Но мы же знаем правду?" Кошевой посвятил супруге стихотворение
"Завидуют враги. Но мы же знаем правду?" Кошевой посвятил супруге стихотворение
"Как сладко зевает". Собчак показала своего сонного сына
"Как сладко зевает". Собчак показала своего сонного сына
Могилевская позировала в клетке с полуобнаженным мужчиной. Фото
Могилевская позировала в клетке с полуобнаженным мужчиной. Фото
"Высовываем головушку и выталкиваем попку". Фреймут рассказала, как правильно выходить из машины
"Высовываем головушку и выталкиваем попку". Фреймут рассказала, как правильно выходить из машины
  "Танцующий миллионер" Вакки презентовал клип на песню Para. Видео
  "Танцующий миллионер" Вакки презентовал клип на песню Para. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Не наше – не жалко". Беременная Подольская устроила в турецком отеле прыжки на кровати. Видео
"Не наше – не жалко". Беременная Подольская устроила в турецком отеле прыжки на кровати. Видео
alyona alyona: Я увидела, что мое тело способно на множество вещей!
alyona alyona: Я увидела, что мое тело способно на множество вещей!
Участник "Танцев со звездами" Мельник за первую неделю тренировок похудел на пять килограммов и рассказал, как ему это удалось
Участник "Танцев со звездами" Мельник за первую неделю тренировок похудел на пять килограммов и рассказал, как ему это удалось
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS