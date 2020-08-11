Мэр Ивано-Франковска заявил, что независимо от решений Кабмина школы в городе откроются 1 сентября

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что школы города готовятся к возобновлению учебного процесса – наносится специальная разметка движения, обустраиваются места скрининга температуры и закупаются дезинфекторы.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что независимо от решений Кабмина школы в городе откроются 1 сентября. Об этом он 11 августа написал на своей странице в Facebook.

"Страна – это не зона. Независимо от решений правительства и делений на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений – дети 1 сентября идут в школу!" – подчеркнул Марцинкив.

По его словам, сейчас школы активно готовятся к возобновлению обучения и создают все условия для полноценного учебного процесса.

"Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащем образовании! Правительство меняет условия каждый день, но мы ставим цель – создать все возможные условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября. Этот вирус с нами надолго, и мы должны научиться с ним жить", – отметил мэр.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Украине 12 марта был введен карантин. В частности, закрылись все образовательные учреждения страны. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 1 сентября в стране начнется "нормальный" учебный год.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 83 115, умер 1951 пациент, выздоровело 44 934 человека.

В Ивано-Франковской область зарегистрировано 5911 случаев коронавируса, умерли 158 человек.