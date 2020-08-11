Число новых случаев COVID-19 в Украине снова возросло

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115. Умер 1951 пациент с коронавирусом, выздоровело 44 934 человека.

Лидером в Украине по масштабам распространения COVID-19 остается Львовская область Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, суточный прирост по сравнению с двумя предыдущими днями несколько увеличился – накануне было подтверждено 1008 случаев инфицирования.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115. Умер 1951 пациент с коронавирусом (29 – за последние сутки), выздоровело 44 934 человека (+575). Продолжают болеть 36 230 украинцев.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 3002;

Волынская область – 4375;

Днепропетровская область – 1571;

Донецкая область – 982;

Житомирская область – 2178;

Закарпатская область – 5875;

Запорожская область – 959;

Ивано-Франковская область – 5911;

Киев – 9687;

Киевская область – 4239;

Кировоградская область – 725;

Луганская область – 157;

Львовская область – 11 142;

Николаевская область – 729;

Одесская область – 4364;

Полтавская область – 503;

Ровенская область – 7018;

Сумская область – 702;

Тернопольская область – 3375;

Харьковская область – 5030;

Херсонская область – 271;

Хмельницкая область – 1376;

Черкасская область – 1039;

Черновицкая область – 6867;

Черниговская область – 1038.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (161), Одесской (134) и Харьковской (129) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (один случай).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 11 августа коронавирусом в мире заразилось 20 020 679 человек. Жертвами COVID-19 стало 734 803 человека, выздоровело 12 223 978 человек.