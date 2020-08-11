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Число новых случаев COVID-19 в Украине снова возросло

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115. Умер 1951 пациент с коронавирусом, выздоровело 44 934 человека.

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Лидером в Украине по масштабам распространения COVID-19 остается Львовская область
Лидером в Украине по масштабам распространения COVID-19 остается Львовская область
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, суточный прирост по сравнению с двумя предыдущими днями несколько увеличился – накануне было подтверждено 1008 случаев инфицирования.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115. Умер 1951 пациент с коронавирусом (29 – за последние сутки), выздоровело 44 934 человека (+575). Продолжают болеть 36 230 украинцев.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 3002;
  • Волынская область – 4375;
  • Днепропетровская область – 1571;
  • Донецкая область – 982;
  • Житомирская область – 2178;
  • Закарпатская область – 5875;
  • Запорожская область – 959;
  • Ивано-Франковская область – 5911;
  • Киев – 9687;
  • Киевская область – 4239;
  • Кировоградская область – 725;
  • Луганская область – 157;
  • Львовская область – 11 142;
  • Николаевская область – 729;
  • Одесская область – 4364;
  • Полтавская область – 503;
  • Ровенская область – 7018;
  • Сумская область – 702;
  • Тернопольская область – 3375;
  • Харьковская область – 5030;
  • Херсонская область – 271;
  • Хмельницкая область – 1376;
  • Черкасская область – 1039;
  • Черновицкая область – 6867;
  • Черниговская область – 1038.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (161), Одесской (134) и Харьковской (129) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (один случай). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 11 августа коронавирусом в мире заразилось 20 020 679 человек. Жертвами COVID-19 стало 734 803 человека, выздоровело 12 223 978 человек.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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