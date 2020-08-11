Число новых случаев COVID-19 в Украине снова возросло

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Таким образом, суточный прирост по сравнению с двумя предыдущими днями несколько увеличился – накануне было подтверждено 1008 случаев инфицирования.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115. Умер 1951 пациент с коронавирусом (29 – за последние сутки), выздоровело 44 934 человека (+575). Продолжают болеть 36 230 украинцев.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (161), Одесской (134) и Харьковской (129) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 11 августа коронавирусом в мире заразилось 20 020 679 человек. Жертвами COVID-19 стало 734 803 человека, выздоровело 12 223 978 человек.