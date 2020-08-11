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Число инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 20 млн

С начала пандемии коронавируса его жертвами в мире стали более 734 тыс. человек, 4,5 тысячи умерли только за прошлые сутки.

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Коронавирус распространяется по миру с конца 2019 года
Коронавирус распространяется по миру с конца 2019 года
Фото: ЕРА

К утру 11 августа коронавирусом в мире заразилось 20 020 679 человек (+228 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стало 734 803 человека (+4,5 тыс. человек за сутки), выздоровело 12 223 978 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 094 338. Из них умерло 163 462, излечилось 1 670 755 человек.

В Бразилии заболели 3 057 470 человек. Из них 101 752 умерших и 2 390 830 излечившихся.

В Индии инфицированы 2 215 074 человека, 44 386 умерли.

Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 890 799 инфицированных, 14 973 умерших и 563 598 заболевших и 10 621 погибший соответственно.

В Мексике и Перу число инфицированных превысило 400 тыс. человек (Мексика находится на третьем месте по числу летальных случаев от COVID-19 – 53 003), в Колумбии, Чили, Иране, Испании и Великобритании – 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человек.

Теги: Россия, США, Великобритания, Колумбия, Испания, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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