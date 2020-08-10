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Чтобы обеспечить каждого человека в мире вакциной от COVID-19, понадобится $100 млрд – ВОЗ

На этой неделе в мире будет зафиксировано 20 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, количество жертв вырастет до 750 тыс. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2
По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2
Фото: depositphotos.com

Обеспечение вакциной от COVID-19 всех людей на Земле потребует глобальных инвестиций, которые обойдутся в более чем $100 млрд. Об этом на брифинге заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 10 августа.

"Только на вакцины потребуется более $100 млрд. Это звучит как большие деньги, и это так. Но это мало по сравнению с 10 трлн, которые страны G20 уже инвестировали в борьбу с последствиями пандемии", – отметил Гебрейесус.

По его прогнозу, на этой неделе в мире будет зафиксировано 20 млн случаев заболевания COVID-19, количество жертв вырастет до 750 тыс.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 160 испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру.

27 июля в США начата третья, финальная фаза испытаний вакцины mRNA-1273, которую разработала компания Moderna; в программе принимают участие 30 тыс. добровольцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 10 августа коронавирусом в мире заразилось 19 902 316 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. Жертвами COVID-19 стало 731 993 человека, выздоровело 12 137 202 человека.

Теги: инвестиции, ВОЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, COVID-19
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