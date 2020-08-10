В Харькове пациентов с COVID-19 размещают в детской инфекционной больнице

Харьковская областная детская инфекционная больница начала размещать пациентов с СOVID-19, взрослая инфекционная больница переполнена, об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

Во взрослой "инфекционке" на утро 10 августа было 244 пациента, больница рассчитана на 240 коек Фото: pixabay.com

Харьковская областная детская инфекционная больница в выходные приняла первых пациентов с СOVID-19, об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

"В субботу первых 15 взрослых пациентов перевели в отделение на территории детской инфекционки. В областной инфекционной больнице на утро 10 августа было 244 человека (заведение рассчитано на 240 коек). В диспансере радиационной защиты – 85 пациентов", – сказал и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Геннадий Бондарчук.

В Харьковской области из 1802 коек, предназначенных для больных СOVID-19, заняты 502, поэтому об открытии больниц второй волны речь пока не идет, отметил он.

По данным "Укрінформ", на территории Харьковской областной детской инфекционной больницы для приема инфицированных подготовили отдельный корпус. В нем 50 боксированных палат на 150 пациентов. В корпусе есть 100 точек доступа для кислородной терапии.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента с коронавирусом (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человек (+387). В Харьковской области выявлен 4 901 случай, 114 человек умерло, 2512 выздоровело.