Эпидемия COVID-19. Глава Черновицкой ОГА заявил, что область может попасть в "красную" зону

В Черновицкой области вторые сутки подряд фиксируют более 100 случаев заражения коронавирусом, отметил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

Черновицкая область может попасть в "красную" зону по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 9 августа заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Он отметил, что в области вторые сутки подряд фиксируют более 100 случаев заражения коронавирусом, 9 августа было выявлено 108.

"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную" зону. Это означает возвращение к жестким карантинным ограничениям", – написал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человек.

В Черновицкой области, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, с начала эпидемии коронавирусом заразилось 6777 человек, умерло 228, выздоровело 5215.

В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

В данное время в "красной" зоне находится Кицманский район Черновицкой области.