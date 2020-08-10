В Украине в выходные снизился суточный прирост заболевших COVID-19, за прошедшие сутки выявили чуть больше 1000 новых случаев

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Таким образом, второй день подряд снижается суточный прирост заболевших – накануне было подтверждено 1199 случаев инфицирования.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента с коронавирусом (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человек (+387). Продолжают болеть 35 676 украинцев.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (130), Ивано-Франковской (121) и Харьковской (117) областях. Меньше всего – в Донецкой области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 10 августа коронавирусом в мире заразилось 19 792 519 человек. Жертвами COVID-19 стали 730 089 человек, выздоровели 12 060 877 человек.