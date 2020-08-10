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В Украине в выходные снизился суточный прирост заболевших COVID-19, за прошедшие сутки выявили чуть больше 1000 новых случаев

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента с коронавирусом, выздоровело 44 359 человек.

За сутки в Украине от COVID-19 умерли 25 человек
За сутки в Украине от COVID-19 умерли 25 человек
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, второй день подряд снижается суточный прирост заболевших – накануне было подтверждено 1199 случаев инфицирования.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента с коронавирусом (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человек (+387). Продолжают болеть 35 676 украинцев.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 2985;
  • Волынская область – 4327;
  • Днепропетровская область – 1571;
  • Донецкая область – 976;
  • Житомирская область – 2154;
  • Закарпатская область – 5809;
  • Запорожская область – 953;
  • Ивано-Франковская область – 5797;
  • Киев – 9564;
  • Киевская область – 4197;
  • Кировоградская область – 724;
  • Луганская область – 155;
  • Львовская область – 10 981;
  • Николаевская область – 716;
  • Одесская область – 4230;
  • Полтавская область – 497;
  • Ровенская область – 6923;
  • Сумская область – 699;
  • Тернопольская область – 3324;
  • Харьковская область – 4901;
  • Херсонская область – 269;
  • Хмельницкая область – 1368;
  • Черкасская область – 1036;
  • Черновицкая область – 6777;
  • Черниговская область – 1024.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской (130), Ивано-Франковской (121) и Харьковской (117) областях. Меньше всего – в Донецкой области (один случай). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 10 августа коронавирусом в мире заразилось 19 792 519 человек. Жертвами COVID-19 стали 730 089 человек, выздоровели 12 060 877 человек.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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