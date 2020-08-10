От COVID-19 в мире умерло более 730 тыс. человек

Наибольшее число летальных случаев от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в США, Бразилии и Мексике.

К утру 10 августа коронавирусом в мире заразилось 19 792 519 человек (+155 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стало 730 089 человек (+3 тыс. человек за сутки), выздоровело 12 060 877 человек.

В США число инфицированных превысило 5 млн – 5 044 821. Из них умерло 162 938, излечилось 1 656 864 человек.

В Бразилии заболели 3 035 422 человека. Из них 101 049 умерших и 2 356 983 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже 2 153 010 человек, 43 379 умерли.

В России 885 718 инфицированных, 14 903 умерших.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 559 859 человек, умерло, согласно официальной статистике, 10 408.

В Мексике и Перу число инфицированных превысило 400 тыс. человек (при этом Мексика находится на третьем месте по числу летальных случаев от COVID-19 – 52 298), в Чили, Колумбии, Иране, Испании и Великобритании – 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 9 августа общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом, выздоровело 43 972 человека.