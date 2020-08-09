ГОРДОН
 
 
МИР

Гейтс заявил, что мир ждет катастрофа более разрушительная, чем коронавирус

Последствия глобального потепления могут быть более смертоносны, чем пандемия коронавируса. Для того, чтобы этого избежать, человечество должно начинать действовать уже сейчас, заявил основатель Microsoft, филантроп Билл Гейтс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гейтс: Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменения климата могут быть еще хуже
Гейтс: Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменения климата могут быть еще хуже
Фото: ЕРА

Через несколько десятилетий человечество может столкнуться с катастрофой более разрушительной, чем пандемия коронавируса. Об этом в своем блоге 4 августа написал основатель Microsoft Билл Гейтс.

"Мировой кризис потряс мир. Это приводит к трагическому количеству смертей, заставляет людей бояться выходить из дома и ведет к экономическим трудностям, которых не видели многие поколения. Его влияние распространяется по всему миру. Я говорю о COVID-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису: изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", – отметил Гейтс.

По его словам, единственный способ избежать наихудших климатических последствий – активизировать усилия уже сейчас.

Он напомнил, что из-за падения экономики в период пандемии выбросы СО2 в атмосферу снизились, однако только на 8%.

"В реальном выражении это означает, что мы выбросим около 47 млрд тонн углерода вместо 51 млрд. Это значимое сокращение, и мы были бы в отличной форме, если бы могли продолжать это снижение каждый год. К сожалению, мы не можем", – подчеркнул филантроп.

Он предложил сравнить смертность от СOVID-19 и прогнозируемую смертность, вызванную изменением климата. Так, в годовом исчислении уровень смертности от коронавирусной болезни может составить 14 на каждые 100 тыс. человек. Если к концу века рост выбросов останется высоким, изменение климата может стать причиной 73 дополнительных смертей на 100 тыс. человек. 

"Другими словами, к 2060 году изменение климата может быть таким же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году – в пять раз более смертоносным", – подчеркнул Гейтс.

Чтобы избежать катастрофы, он предлагает сейчас начать создавать и внедрять инновации, которые позволят устранить выбросы парниковых газов. 

"В отличие от нового коронавируса, вакцина от которого, я думаю, у нас будет в следующем году, нет двухлетнего решения проблемы изменения климата. На разработку и внедрение всех необходимых нам изобретений в области чистой энергии потребуются десятилетия", – сказал основатель Microsoft.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Индия. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году страна официально уведомила о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Теги: климат, Билл Гейтс, катастрофа, потепление, глобальное потепление, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек. Видео
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек. Видео
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
"Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS