В Нацбанке рассказали, как изменение климата скажется на экономике Украины

Борьба с парниковыми выбросами и новые изобретения вроде искусственного мяса могут снизить спрос на зерно. Это будет существенно влиять на потребительские цены и затруднять сдерживание инфляции. Об этом заявили в Нацбанке Украины.

Климатические изменения могут укрепить позиции конкурентов на мировых рынках и усилить колебания цен на продовольствие, отмечают в НБУ Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Вследствие глобальных изменений климата в Украине может повыситься урожайность, одновременно страна может столкнуться и с рядом вызовов. Об этом речь идет в инфляционном отчете Национального банка Украины, который был опубликован 30 июля.

"Вопрос изменения климата привлекает все большее внимание центральных банков. Международное развитие, экономика труда, сельское хозяйство будут вынуждены подстраиваться под новые реалии", – отмечено в отчете.

Согласно прогнозу НБУ, из-за глобального потепления в Украине вероятным является снижение годовых осадков в плодородных районах юга и востока. В западных регионах может увеличиваться вероятность разрушительных наводнений.

"Климатические изменения могут укрепить позиции конкурентов на мировых рынках и усилить колебания цен на продовольствие. Борьба с парниковыми выбросами и новые изобретения вроде искусственного мяса могут снизить спрос на зерно со стороны животноводства. Все это будет существенно влиять на потребительские цены и затруднять достижение Национальным банком цели по инфляции", – подчеркнули в НБУ.

Минимизировать негативные эффекты от изменения климата может развитие рынков страхования и форвардных операций, считают в Нацбанке Украины.

23 июля НБУ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6%. В 2021 году учетная ставка может несколько повыситься в связи с ростом инфляции.