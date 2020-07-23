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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%

По прогнозу Национального банка Украины, экономика упадет на 6% в 2020 году, в следующие годы она вернется к росту на уровне около 4%. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

По прогнозу НБУ, цены в Украине будут умеренно расти, инфляция в этом году вернется в целевой диапазон 5%
По прогнозу НБУ, цены в Украине будут умеренно расти, инфляция в этом году вернется в целевой диапазон 5%
Фото: National Bank Of Ukraine / Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%, правление регулятора приняло решение оставить учетную ставку без изменений, об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook 23 июля.

"Это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021–2022 годах. И при этом оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однозначного уровня", – сказано в сообщении.

По прогнозу НБУ, цены в Украине будут умеренно расти, инфляция в этом году вернется в целевой диапазон 5% ± 1 процентный пункт. Украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

"Мягкая монетарная и фискальная политика поддержит потребительский спрос и деловую активность. Также на цены будет влиять удорожание энергоносителей и плохой урожай фруктов", – отметили в НБУ.

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2630948257119330

Учетная ставка останется на текущем низком уровне минимум до конца 2020 года.

"Главным риском для этого прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и возвращение к более жестким карантинным мероприятиям, необходимым для его преодоления как в Украине, так и в мире", – подчеркнули в Нацбанке.

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что намерен развивать потребительское кредитование и кредитование реального сектора экономики.

Теги: Украина, инфляция, НБУ, карантин, кредиты, Кирилл Шевченко
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