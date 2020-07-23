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Глава Нацбанка провел первую встречу с представителями миссии МВФ

На встрече с представителями Международного валютного фонда глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что приоритетами в работе для него является уменьшение объема неработающих кредитов, оживление кредитования и восстановление экономики.

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Шевченко заверил представителей МВФ в независимости регулятора
Шевченко заверил представителей МВФ в независимости регулятора
Фото: bank.gov.ua

Глава Национального банка Кирилл Шевченко провел первую встречу с представителями Международного валютного фонда. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

На встрече присутствовали глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова Голлар, постпред МВФ Йоста Люнгман и заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя по меморандуму об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", – подчеркнул на встрече Шевченко.

Он отметил, что приоритетами для него являются уменьшение объема неработающих кредитов, оживление кредитования и восстановление экономики.

Новый глава Нацбанка заверил представителей МВФ в независимости регулятора.

"Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках меморандума между Украиной и МВФ и обменялись взглядами относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса", – отметили в пресс-службе Нацбанка.

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата. 

Теги: Украина, МВФ, НБУ, кредиты, Нацбанк, Владислав Рашкован, Йоста Люнгман, Кирилл Шевченко
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