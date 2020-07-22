Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики

Послы стран Большой семерки отметили важную роль Национального банка Украины в стабилизации финансовой системы и сокращению коррупции в банковском секторе.

В ходе встречи с главой Нацбанка Украины Кириллом Шевченко послы стран G7 в Украине отметили важность сохранения независимой монетарной политики, информация об этом опубликована в Twitter на странице послов G7.

"Послы подчеркнули важность сохранения независимой и рациональной монетарной политики и эффективного регулирования банковской системы для поддержания экономического роста", – сказано в сообщении.

Дипломаты отметили важную роль Нацбанка в течение последних лет в стабилизации финансовой системы Украины, сокращении фактов мошенничества и коррупции в банковском секторе.

Верховная Рада Украины 16 июля назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко новым руководителем Национального банка Украины.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой 14 июля Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет "независимый технократ".