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Зеленский: Кроме независимости, глава Нацбанка должен обладать еще как минимум тремя качествами

Президент Владимир Зеленский уверен, что новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко соответствует всем критериям для работы на этой должности.

Зеленский представил нового главу Нацбанка Украины
Зеленский представил нового главу Нацбанка Украины
Фото: president.gov.ua

В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко коллективу регулятора. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Сложно посчитать, сколько раз звучал тезис о том, что глава Национального банка должен быть независимым. Я как президент Украины полностью это поддерживаю. Позволю себе немножко дополнить этот тезис. По моему убеждению, кроме независимости, у главы Национального банка должно быть еще как минимум три важных качества: это профессионализм, мужество и ответственность. Уверен, что господин Шевченко – именно такой человек", – заявил Зеленский, представляя Шевченко.

Он добавил, что в ходе поиска кандидата на пост главы НБУ общался с правлением Нацбанка, руководителями коммерческих и государственных банков и "фамилия Шевченко звучала чаще всего".

"У него опыт более 20 лет, прошел все ступеньки в банковском деле. Кроме того, стал главой "Укргазбанка" путем фактически первого прозрачного конкурса, по новым правилам корпоративного управления в государственном банке. Все это, а также успешный кейс "Укргазбанка" под его руководством доказывает, что он действительно является тем профессионалом, в котором нуждается и Национальный банк Украины, и наша экономика, и, собственно, вся наша страна", – считает президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1567238533443939/

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Теги: Украина, НБУ, Владимир Зеленский, Нацбанк, Укргазбанк, Кирилл Шевченко
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