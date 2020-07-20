Зеленский: Кроме независимости, глава Нацбанка должен обладать еще как минимум тремя качествами

Президент Владимир Зеленский уверен, что новый глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко соответствует всем критериям для работы на этой должности.

В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко коллективу регулятора. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Сложно посчитать, сколько раз звучал тезис о том, что глава Национального банка должен быть независимым. Я как президент Украины полностью это поддерживаю. Позволю себе немножко дополнить этот тезис. По моему убеждению, кроме независимости, у главы Национального банка должно быть еще как минимум три важных качества: это профессионализм, мужество и ответственность. Уверен, что господин Шевченко – именно такой человек", – заявил Зеленский, представляя Шевченко.

Он добавил, что в ходе поиска кандидата на пост главы НБУ общался с правлением Нацбанка, руководителями коммерческих и государственных банков и "фамилия Шевченко звучала чаще всего".

"У него опыт более 20 лет, прошел все ступеньки в банковском деле. Кроме того, стал главой "Укргазбанка" путем фактически первого прозрачного конкурса, по новым правилам корпоративного управления в государственном банке. Все это, а также успешный кейс "Укргазбанка" под его руководством доказывает, что он действительно является тем профессионалом, в котором нуждается и Национальный банк Украины, и наша экономика, и, собственно, вся наша страна", – считает президент.

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.