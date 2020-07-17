МВФ – новому главе Нацбанка: Главное, чтобы независимость НБУ и высокий уровень профессионализма были сохранены

Международный валютный фонд пожелал успеха новому председателю НБУ Кириллу Шевченко. Сегодня в Верховной Раде отдали 332 голоса за его назначение.

После назначения нового председателя Национального банка Украины важно сохранить независимость институции. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Йосты Люнгмана, которое приводит "Укринформ".

"Сегодня Кирилл Шевченко был утвержден председателем Национального банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. На протяжении последних лет эффективное проведение Нацбанком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Главное, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и во время руководства нового председателя", – отметил Люнгман.

16 июля Верховная Рада назначила председателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

14 июля в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый глава Нацбанка будет "независимым технократом".

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

В МВФ заявляли, что новый руководитель Национального банка Украины должен продолжать политику Смолия.