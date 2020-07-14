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"Будет независимый технократ". Зеленский пообещал МВФ, что до конца недели предложит Раде кандидатуру нового главы НБУ

Независимый курс Национального банка Украины будет продолжаться, а дискуссии о деятельности НБУ должны быть лишены политической окраски, заявил президент Владимир Зеленский в беседе с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Уже на этой неделе парламент рассмотрит кандидатуру преемника Якова Смолия на посту председателя НБУ.

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Зеленский рассказал Георгиевой о своем видении будущей деятельности Нацбанка Украины
Зеленский рассказал Георгиевой о своем видении будущей деятельности Нацбанка Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в телефонном разговоре директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру на пост председателя Национального банка. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал краткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора.

"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка", – подчеркнул Зеленский.

Он выразил убеждение, что НБУ совместно с правительством должны продолжать "реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности", а также способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", – приводит пресс-служба слова президента.

Основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация, подчеркнул Зеленский.

Он также заверил Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и назвал программу stand-by, соглашение о которой было достигнуто в мае, "важным приоритетом".

Яков Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

2 июля, на следующий день после того, как Смолий сообщил о подаче заявления, курс гривны на межбанке опустился. Национальный банк был вынужден выходить с валютной интервенцией на рынок впервые с середины апреля.

В МВФ заявляли, что новый руководитель Национального банка Украины должен продолжать политику Смолия.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева
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