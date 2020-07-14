Новым главой НБУ может стать нардеп от "Слуги народа" – Арахамия

Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия не стал озвучивать кандидатуры от политсилы на пост главы Нацбанка, отметив, что голосование, вероятно, пройдет 16 июля.

Арахамия утверждает, что фамилия претендента на пост главы НБУ будет держаться в секрете до дня голосования Фото: radiosvoboda.org

На пост главы Национального банка Украины рассматривается кандидатура одного из депутатов от фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Об этом 14 июля заявил журналистам глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, фамилию решено держать в секрете до утра 16 июля – на этот день предварительно намечено голосование.

"Надо будет собрать фракцию. Если это будет депутат от нашей фракции, то обсуждение излишне. Если другой человек, а такая вероятность тоже есть, то будет обсуждение", – пояснил Арахамия.

В ответах на уточняющие вопросы прессы он заметил, что вероятным претендентом от "Слуги народа" на пост главы Нацбанка будет не председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Кого бы мы ни назначили, этого человека будут упрекать, что он – человек [президента] Владимира Зеленского. Но это нормально", – добавил лидер фракции монобольшинства.

Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля. Зеленский заявлял, что провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.

Ранее предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля.