Новым главой НБУ может стать нардеп от "Слуги народа" – Арахамия

На пост главы Национального банка Украины рассматривается кандидатура одного из депутатов от фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Об этом 14 июля заявил журналистам глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
По его словам, фамилию решено держать в секрете до утра 16 июля – на этот день предварительно намечено голосование.
"Надо будет собрать фракцию. Если это будет депутат от нашей фракции, то обсуждение излишне. Если другой человек, а такая вероятность тоже есть, то будет обсуждение", – пояснил Арахамия.
В ответах на уточняющие вопросы прессы он заметил, что вероятным претендентом от "Слуги народа" на пост главы Нацбанка будет не председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Кого бы мы ни назначили, этого человека будут упрекать, что он – человек [президента] Владимира Зеленского. Но это нормально", – добавил лидер фракции монобольшинства.
Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля. Зеленский заявлял, что провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.
Ранее предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля.