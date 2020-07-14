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ПОЛИТИКА

Новым главой НБУ может стать нардеп от "Слуги народа" – Арахамия

Глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия не стал озвучивать кандидатуры от политсилы на пост главы Нацбанка, отметив, что голосование, вероятно, пройдет 16 июля.

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Арахамия утверждает, что фамилия претендента на пост главы НБУ будет держаться в секрете до дня голосования
Арахамия утверждает, что фамилия претендента на пост главы НБУ будет держаться в секрете до дня голосования
Фото: radiosvoboda.org

На пост главы Национального банка Украины рассматривается кандидатура одного из депутатов от фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Об этом 14 июля заявил журналистам глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, фамилию решено держать в секрете до утра 16 июля – на этот день предварительно намечено голосование.

"Надо будет собрать фракцию. Если это будет депутат от нашей фракции, то обсуждение излишне. Если другой человек, а такая вероятность тоже есть, то будет обсуждение", – пояснил Арахамия.

В ответах на уточняющие вопросы прессы он заметил, что вероятным претендентом от "Слуги народа" на пост главы Нацбанка будет не председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Кого бы мы ни назначили, этого человека будут упрекать, что он – человек [президента] Владимира Зеленского. Но это нормально", – добавил лидер фракции монобольшинства.

Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля. Зеленский заявлял, что провел консультации с представителями государственных и коммерческих банков Украины, а также с правлением НБУ, сформировав три списка кандидатов на пост главы Нацбанка.

Ранее предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля.

Теги: Верховная Рада, НБУ, голосование, Слуга народа, Даниил Гетманцев, Давид Арахамия
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