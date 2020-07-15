Зеленский внес в Раду кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

На сайте парламента появился проект постановления о назначении главы правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост председателя Национального банка Украины. Президент Владимир Зеленский обещал, что назначение нового главы регулятора состоится до конца текущей недели.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Соответствующий проект постановления под №3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.

Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля.

Предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что вопрос будет вынесен в сессионный зал уже 16-го.

14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет "независимый технократ".

По данным СМИ, в предварительном списке на должность руководителя НБУ к 15 июля насчитывалось девять кандидатов, среди них и глава государственного "Укргазбанка" Шевченко. Он был первым, чью кандидатуру называли в качестве преемника Смолия сразу после его ухода.

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором будет рассмотрен проект постановления о назначении Шевченко на пост председателя НБУ, начнется 16 июля в 9.00.