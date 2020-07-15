Зеленский внес в Раду кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.
Соответствующий проект постановления под №3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.
Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля.
Предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что вопрос будет вынесен в сессионный зал уже 16-го.
14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет "независимый технократ".
По данным СМИ, в предварительном списке на должность руководителя НБУ к 15 июля насчитывалось девять кандидатов, среди них и глава государственного "Укргазбанка" Шевченко. Он был первым, чью кандидатуру называли в качестве преемника Смолия сразу после его ухода.
Заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором будет рассмотрен проект постановления о назначении Шевченко на пост председателя НБУ, начнется 16 июля в 9.00.