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ПОЛИТИКА

На рассмотрение комитета Рады внесли кандидатуру на пост главы Нацбанка

По информации члена парламентского финансового комитета Ярослава Железняка, Раде предложат поддержать кандидатуру нынешнего главы "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост председателя НБУ.

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Фото: depositphotos.com

16 июля в 9.00 комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит проект постановления о назначении Кирилла Шевченко на пост председателя Национального банка Украины. Об этом вечером 15 июля написал в Facebook заместитель главы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"Вопрос председателя НБУ. Как и говорил – Кирилл Шевченко", – сообщил Железняк.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2636220369970781

Председатель Национального банка Яков Смолий был уволен 3 июля.

Предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что вопрос будет вынесен в сессионный зал уже 16-го.

14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет "независимый технократ".

По данным СМИ, в предварительном списке на должность руководителя НБУ к 15 июля насчитывалось девять кандидатов, среди них и глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Он был первым, чью кандидатуру называли в качестве преемника Смолия сразу после его ухода.

Теги: Верховная Рада, Нацбанк, Яков Смолий, назначение, Ярослав Железняк, Кирилл Шевченко
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