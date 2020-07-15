Российский экономист и глава "Укргазбанка". СМИ назвали девять кандидатур, которых Зеленский рассматривает на главу НБУ

Российский экономист Сергей Гуриев, глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко и еще семь человек рассматриваются президентом Владимиром Зеленским на должность главы Нацбанка Украины, сообщает LIGA.net.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает на должность нового главы Национального банка девять человек. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источники.

Первый кандидат – профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas Юрий Городниченко.

Как отмечает издание, Зеленский пообщался с ним по видеосвязи в понедельник. Городниченко якобы был готов занять должность, но при выполнении трех условий: сохранении прежней политики НБУ, реальной независимости регулятора и отказе от политического давления, а также гарантии физической безопасности руководства регулятора.

Второй кандидат – экс-глава "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук, который считался одним из топ-кандидатов на должность главы НБУ еще после отставки Валерии Гонтаревой. В комментарии журналистам он заявил, что предложения возглавить НБУ ему не поступали, однако два собеседника LIGA.net назвали его среди участников шорт-листа.

Третий кандидат – замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. По данным журналистов, после заявления Якова Смолия об отставке Зеленский пригласил на встречу правление НБУ, чтобы обсудить требования к новому руководителю. Топ-менеджеры Нацбанка отметили, что лучшим выбором стал бы кто-то из них.

Вместе с тем, по словам источников журналистов в НБУ, Зеленский якобы считает, что у действующих членов правления нет шансов набрать в Верховной Раде 226 голосов для того, чтобы возглавить ведомство.

Еще один кандидат – профессор финансов Кембриджского Университета Андрей Кириленко. Чем закончилось общение президента с Кириленко, неизвестно.

Среди претендентов также российский экономист Сергей Гуриев. Он вырос в Киеве, учился в Москве, но был вынужден покинуть Россию в 2013 году из-за опасения за свою свободу и безопасность. Сейчас живет и работает во Франции, до недавнего времени был главным экономистом ЕБРР. По данным журналистов, у Офиса президента даже был разговор с Гуриевым по видеосвязи, но для того чтобы возглавить НБУ, ему придется сменить гражданство.

Еще один претендент – глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Однако, по информации источников журналистов, Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование, в котором фигурантом якобы является родственник Шевченко, что может привести к давлению на него, если он станет главой НБУ.

Также в списке на должность фигурирует имя экс-руководителя международного департамента в НБУ Сергея Круглика. Один из бывших топ-руководителей Нацбанка рассказал журналистам, что Круглик долгое время занимался внешними контактами Нацбанка, что могло бы помочь в отношениях Украины с международными партнерами. Однако его функции были скорее протокольными, к экономике он не имел никакого отношения.

Кроме того, по словам источника, экс-глава НБУ Гонтарева считала его профнепригодным даже для работы начальником международного департамента НБУ, из-за этого он и ушел.

Другим кандидатом на должность журналисты называют главу совета НБУ и экс-министра экономики Богдана Данилишина. Он публично критиковал работу Смолия и правления, а также поддерживает всестороннее использование Нацбанка для разогрева экономики, отмечает LIGA.net.

Еще один кандидат из совета НБУ – Елена Щербакова. До прихода команды Гонтаревой Щербакова долгое время работала на топ-позициях в Нацбанке, входила в правление регулятора.

Яков Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

2 июля, на следующий день после того, как Смолий сообщил о подаче заявления, курс гривны на межбанке опустился. Национальный банк был вынужден выходить с валютной интервенцией на рынок впервые с середины апреля.

В МВФ заявляли, что новый руководитель Национального банка Украины должен продолжать политику Смолия.