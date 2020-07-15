Украина не может себе позволить вернуться к телефонному управлению финансовым рынком – Рожкова

Прозрачная политика и обоснованные решения обеспечили Украине макрофинансовую стабильность, считает и.о. главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

И.о. главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова провела встречу с заместителем посла, советником посольства Японии в Украине Кадзуо Оцука, на которой они обсудили финансовую политику Украины, об этом сообщила пресс-служб НБУ 15 июля в Facebook.

"Украина не может себе позволить сделать шаг назад и вернуться к ручному "телефонному" управлению финансовым рынком. Именно прозрачная политика и обоснованные решения обеспечили макрофинансовую стабильность, которая является фундаментом для экономики", – сказала Рожкова.

Она отметила, что в Украине созданы необходимые стимулы – низкая учетная ставка, доступ к инструментам финансирования от НБУ, возможность страхования рисков.

"Однако трудно активизировать кредитование в кризис, когда платежеспособных и надежных заемщиков меньше. Мы ожидаем, что после дальнейшего ослабления или отмены карантина кредитная активность будет восстанавливаться", – подчеркнула и.о. главы Нацбанка.

По ее словам, барьерами для кредитования сегодня являются недореформированная судебная система и большая доля теневой экономики.

"Имеем большую долю неработающих кредитов. Именно это, кстати, самая важная иллюстрация, почему нельзя отменить требования к качеству заемщиков банков. Если сделать оценку кредитных рисков менее требовательной, часть новых кредитов может в конечном итоге оказаться среди плохих кредитов", – сказала Рожкова.

Рожкова с 2015 года работает в НБУ. С июня 2018 года занимает должность первого заместителя главы Нацбанка. После увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия Рожкову назначили исполняющей обязанности председателя Нацбанка Украины.