Кто такой Кирилл Шевченко, возглавивший Нацбанк Украины? Главное

Что произошло

На утреннем заседании 16 июля 2020 года Верховная Рада проголосовала за нового главу Национального банка Украины (НБУ). "За" отдали голоса 332 народных депутата. Новым руководителем НБУ стал председатель правления государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, чью кандидатуру накануне вечером внес на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский.

Предыдущий глава Нацбанка Яков Смолий заявил о своем уходе с поста почти две недели назад. 1 июля он подал Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной своего досрочного ухода Смолий, срок полномочий которого истекал лишь в 2025 году, назвал "систематическое политическое давление" на Нацбанк.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка. За соответствующий проект постановления проголосовали 286 депутатов при минимально необходимых 226. До назначения нового главы его обязанности исполняла первый заместитель Смолия Екатерина Рожкова.

14 июля во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины Владимир Зеленский говорил, что глава Нацбанка будет назначен в ближайшее время. Он обещал, что это будет "независимый технократ".

Что известно о новом главе НБУ

Украинский банкир Кирилл Евгеньевич Шевченко родился 47 лет назад в российском городе Тула в семье шахтера и журналистки. Со временем семья переехала в город Стаханов Луганской области, где будущий глава НБУ окончил среднюю школу №28 и почти два года проработал на шахте имени Ильича.

В 1994 году Шевченко окончил экономический факультет Харьковского инженерно-экономического института по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности".

Первым местом службы Шевченко стал харьковский филиал "Украинского кредитного банка", где он занял должность экономиста. Через год он перешел в харьковский филиал "Райффайзен Банка Аваль", после – в киевский коммерческий банк "Финансы и кредит", где проработал 11 лет, начав с должности начальника отдела и дойдя до первого заместителя главы правления.

Фото: Kiril Shevchenko / Facebook

В 2006-м, в 34 года, Шевченко возглавил Государственное ипотечное учреждение Кабмина, главной задачей которого стало рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, собранных от размещения своих облигаций путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов. В период, когда учреждением руководил Шевченко, удалось осуществить первый в истории украинского фондового рынка выпуск облигаций, гарантированных государством.

В 2009 году будущий глава НБУ стал штатным советником тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко. Причем на официальном сайте Шевченко этот факт профессиональной биографии не указан.

Последние 11 лет Шевченко работал в государственном "Укргазбанке", с двухлетним перерывом для службы в "Ощадбанке". Причем он возглавил "Укргазбанк" в 2015 году на открытом конкурсе. В 2019-м возглавляемый им банк стал первым украинским финучреждением, который был признан "Лучшим банком по устойчивому финансированию в Центральной и Восточной Европе" по рейтингу Award for Excellence, составленному авторитетным финансовым изданием Euromoney. Церемония награждения состоялась 10 июля в Лондоне.

Кирилл Шевченко женат, у него есть 17-летняя дочь.

Интересные цитаты Шевченко

"У меня был выбор между двумя профессиями. Я хотел стать журналистом и даже писал статьи в местную газету "Стахановское знамя". Но посчитал, что больше шансов все-таки поступить туда, где требуется знание точных наук. […] Советское образование было качественным, мы изучали все виды бухучета. И даже теперь, когда мне нужно понять какие-то процессы в бизнесе, лучше всего я воспринимаю их через бухгалтерские проводки – куда и как движутся деньги. Это заложил университет".

"Что было самое сложное в работе? Самые тяжелые решения априори связаны с людьми. Когда принимаешь решение о сокращении или увольнении, это морально тяжело".

Источник: журнал "Власть денег", 7 июля 2020 года

"Я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы. В этом смысле инструмент инфляционного таргетирования показал свою эффективность. Но в нынешних условиях он должен соответствовать другим целям: в частности, создание фундамента для экономического развития. Как глава НБУ я сделаю все от меня зависящее для этого".

"Я хочу заявить, что как глава НБУ не допущу неконтролированной инфляции".

Источник: выступление в Верховной Раде, 16 июля 2020 года

ВИДЕО

16 июля 2020 года, Киев, Верховная Рада, выступление Кирилла Шевченко. Видео: 112 Украина / YouTube

"В банковской системе есть традиционные циклы, при которых люди забирают капитал из банков. Мы с 1998 года пережили пять кризисов. Каждый раз во время кризисов люди забирали вклады, а спустя время понимали, что жить с большой суммой денег "под подушкой" им неудобно и что банковская ячейка не приносит проценты. А значит, лучше всего вернуть деньги на депозит".

Источник: banker.ua, 16 июля 2020 года

Реакция на назначение

Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал выбор Шевченко на пост главы НБУ "лучшим из возможных". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Инвестиционный банкир компании Dragon Capital Сергей Фурса убежден, что Шевченко "точно будет зависимым человеком", поскольку "10 лет был в госбанке и понимает, когда можно говорить "нет", а когда нельзя". Об этом он заявил в эфире "Громадського радіо".

"Они хотели выбрать зависимого человека, они выбрали зависимого человека. Единственное, конечно, что Зеленский выбирал между плохим вариантом, ужасным вариантом и смешным вариантом. В этом случае этот вариант лучший среди всех, но это когда на столе очень плохие карты. […] Наверное, этот человек видел, что произошло с Яковом Смолием, который иногда говорил президенту "нет". Не всегда причем, но по принципиальным вещам говорил "нет", когда это не работает. Ну и поскольку он давно в украинской политике, он был 10 лет назад советником [лидера "Батьківщини"] Юлии Тимошенко", – подчеркнул Фурса.

Бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ, финансовый аналитик Евгений Дубогрыз считает Шевченко "профессионалом, знающим и регуляции, и банки, и бизнес". Об этом он написал в Facebook.

Экс-заместитель главы правления НБУ, финансист и экономист Александр Савченко убежден, что смена руководителя НБУ не обошлась без "влияния олигархов". Об этом он заявил в комментарии "BBC Україна".

"Главными реальными актерами власти в Украине сейчас выступают олигархат, во-вторых – многоэшелонная мощная система коррупционеров, в-третьих – Россия, в-четвертых и в-пятых – объединенный Запад и украинский народ. Могу сказать точно: пятый и четвертый элементы не повлияли на назначение председателя Нацбанка. То есть я ожидаю политику в интересах трех главных актеров", – сказал Савченко.

Экс-нардеп Сергей Лещенко обращает внимание, что Шевченко – первый глава госбанка, "избранный на конкурсе". Кроме того, подчеркивает бывший парламентарий, новый глава НБУ – "понятный банкир для международных финансовых кругов".

"В активе Шевченко то, что он – первый глава госбанка, выбранный на конкурсе, то есть в результате реальной конкуренции. Также Шевченко – понятный банкир для международных финансовых кругов. У него есть диалог с международными финансовыми организациями, в частности – с IFC (Международной финансовой корпорацией, член группы Мирового банка). Та признала "Укргазбанк" во главе с Шевченко лучшим банком-эмитентом в Центральной и Восточной Европе в 2019 году", – написал Лещенко в своем Telegram-канале.