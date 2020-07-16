Минфин о назначении нового главы НБУ: Ожидаем продолжения взвешенной монетарной политики

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал новоназначенного главу Национального банка Кирилла Шевченко самой оптимальной и удачной кандидатурой на эту должность.

Министр финансов Украины Сергей Марченко положительно оценил назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины (НБУ). Заявление министра опубликовало его ведомство.

"Считаю, что представленная президентом Украины кандидатура является наиболее оптимальной и удачной. ...Мы ожидаем продолжения взвешенной взвешенной монетарной политики и продолжения конструктивного сотрудничества между Национальным банком и Министерством финансов", – сказал он.

Министр подчеркнул, что "взвешенная монетарная и фискальная политики стали основой для макроэкономической стабильности Украины", и это позволяет государству "войти в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих кризисов".

16 июля Верховная Рада назначилапредседателя правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.