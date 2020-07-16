Кандидат на пост главы НБУ Шевченко будет зависимым человеком – Фурса

Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что власть намеренно хочет избрать главой Нацбанка зависимого человека, а глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко таким и является.

Президент Украины Владимир Зеленский при выборе кандидатов на должность главы Национального банка выбирал между плохим, ужасным и смешным вариантами. Такое мнение в эфире Общественного радио выразил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Они хотели выбрать зависимого человека, они выбрали зависимого человека. Единственное, конечно, что Зеленский выбирал между плохим вариантом, ужасным вариантом и между смешным вариантом. В этом случае этот вариант лучший среди всех, но это когда на столе очень плохие карты. [Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл] Шевченко точно будет зависимым человеком. Все эти дешевые кредиты, которые будут выдаваться через госбанки, ипотека, которая невероятная в Украине, но "что-то там будет рисоваться", печать средств, запуск печатного станка и тому подобное", – отметил Фурса.

Фурса отметил, что Шевченко 10 лет был в госбанке и понимает, когда можно говорить "нет", а когда нельзя.

"Наверное, этот человек видел, что произошло с [экс-главой НБУ] Яковом Смолием, который иногда говорил президенту "нет". Не всегда причем, но по принципиальным вещам говорил "нет", когда это не работает. Ну и поскольку он давно в украинской политике, он был 10 лет назад советником [лидера "Батьківщини"] Юлии Тимошенко", – подчеркнул банкир.

15 июля на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внесли проект постановления о назначении Шевченко на пост председателя НБУ.

Предполагалось, что голосование за назначение нового главы регулятора пройдет 17 июля. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что вопрос будет вынесен в сессионный зал уже 16-го.

По данным СМИ, в предварительном списке на должность руководителя НБУ к 15 июля насчитывалось девять кандидатов, среди них и Шевченко. По данным журналистов LIGA.net, Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование, в котором фигурантом якобы является родственник главы "Укргазбанка", что может привести к давлению на него, если он станет главой НБУ.

Шевченко также был первым, чью кандидатуру называли в качестве преемника Смолия сразу после его увольнение 3 июля.