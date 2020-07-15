В Украине назначены местные выборы, Зеленский внес кандидатуру на пост главы НБУ. Главное за день

Местные выборы в Украине

Верховная Рада Украины назначила местные выборы в Украине на 25 октября. В этот день пройдут выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. Выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации.

Назначение главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины. Зеленский представит кандидата на пост главы Национального банка Украины 16 июля на заседании фракции "Слуга народа".

Иск Нидерландов к России

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против РФ из-за авиакатастрофы малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Иск был подан 10 июля правительством Нидерландов.

Убийство под Зайцево

Боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, погибшего 13 июля под Зайцево Донецкой области. Судьба еще одного военнослужащего неизвестна.

Санкции США против РФ

США включили "Северный поток – 2" и вторую ветвь "Турецкого потока" в перечень объектов, подпадающих под санкции закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Карантин в Украине

В Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент. По словам министра здравоохранения страны Максима Степанова, карантин в Украине планируют продлить минимум на месяц.