Рада не будет рассматривать языковой законопроект Бужанского

В повестке дня парламента на 16 июля нет законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, который предусматривал отсрочку перехода школ на украинский язык обучения.

Стал известен план работы парламента на 16 июля Фото: depositphotos.com

Законопроект №2362 авторства народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского о внесении изменений в законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не включен в повестку дня заседания Верховной Рады на 16 июля. Об этом говорится на сайте парламента.

Всего в повестке дня на завтра 40 вопросов, языкового законопроекта в плане нет.

16 июля под стенами парламента хотели собраться люди, чтобы не допустить его принятия, напоминает "Украинская правда".

Бужанский предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 июня отклонил этот законопроект.

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение; он отметил, что не впервые отклоненный профильным комитетом документ выносится на голосование в сессионный зал.

Группа депутатов от "Слуги народа" 14 июля обнародовала в Facebook заявление, в котором подвергла критике законопроект их коллеги.

15 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал парламентариев "проявить политическую мудрость", не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона №2362.