"Слуга народа" хочет рассмотреть на этой неделе языковой законопроект Бужанского. В "Европейской солидарности" обвинили монобольшинство в подыгрывании Путину

На этой неделе по инициативе "Слуги народа" Верховная Рада может рассмотреть законопроект нардепа из пропрезидентской фракции Максима Бужанского, который переносит с 2020-го на 2023 год переход русскоязычных школ на украинский язык обучения. Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала парламентариев из "Слуги народа" "московскими приспешниками" и заявила, что они подыгрывают президенту РФ Владимиру Путину.

Парламентская фракция "Слуга народа" предложила рассмотреть на этой пленарной неделе законопроект №2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государством языке в учебных заведениях. Соответствующее предложение 13 июля озвучил на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект был зарегистрирован в парламенте в октябре 2019 года. Его автором выступил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Законопроект предусматривает внесение изменений в законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения.

Автор законопроекта считает (.docx), что действующая редакция закона "Об образовании" содержит дискриминационные нормы в отношении языков коренных народов или национальных меньшинств, которые не относятся к языкам коренных народов или национальных меньшинств стран ЕС. Профильный комитет Рады – комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – 23 июня отклонил этот законопроект.

"Его обязательно нужно включить в повестку дня на этой неделе... Он сейчас подвинулся на следующую пленарную неделю, то есть на сентябрь, но в сентябре это уже должно происходить", – сказал Кониенко.

Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение и призвал аппарат Рады "учесть его, например, на четверг".

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на брифинге после заседания согласительного совета отметила, что "Слуга народа" хочет рассмотреть законопроект №2362 в день, когда Рада проведет торжественное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Слуги", которые уже стали на путь московских приспешников, вносят в этот день скандальный законопроект по сути против украинского языка и образования. Для чего они это делают? Чтобы накануне местных выборов достать меченые кремлевские карты из грязных карманов и раскалывать страну по теме языка и по теме образования", – сказала она.

Геращенко отметила, что все выпускники украинских школ должны хорошо владеть украинским языком, чтобы претендовать на получение образования в лучших украинских вузах, а позже – на должности в госсекторе.

"Для чего же на старте создавать неравные условия для детей, когда они просто не смогут на должном уровне овладеть языком? – сказала депутат. – Это не только закон о сегрегации. Это, конечно, и политический закон. Там же исключительно идет речь о русском языке, чтобы еще и еще раз подыграть [президенту РФ Владимиру] Путину, который только неделю назад принял новую конституцию, где четко указано: везде, где русский язык, – сфера наших интересов".

Она отметила, что ЕС расценивает это как наступление на "ключевые, фундаментальные государственные ценности".

Народный депутат от "Голос" Соломия Бобровская тоже раскритиковала намерение принять законопроект.

"Только что руководство "Слуг народа" высказалось за поддержку русского языка в Украине... "Ущемления прав русскоязычных", о котором говорят некоторые депутаты "Слуг народа", – это повторение методички Кремля и лозунгов, с которыми Россия начала вооруженную агрессию против нас. Субъектом законодательной инициативы является пророссийский представитель СН, который скучает по СССР, считает, что Революция достоинства "узаконила нацизм", у которого риторика ОПЗЖ. Так какого народа вы слуги?" – написала Бобровская в Facebook.

Согласно действующему законодательству, с сентября 2020 года все русскоязычные школы в Украине должны перейти на украинский язык обучения. А школы, в которых обучение ведется на языках стран Евросоюза, должны перейти на украинский в сентябре 2023 года.

Сейчас в Украине обучение на русском ведется в 190 школах.