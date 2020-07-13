ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Слуга народа" хочет рассмотреть на этой неделе языковой законопроект Бужанского. В "Европейской солидарности" обвинили монобольшинство в подыгрывании Путину

На этой неделе по инициативе "Слуги народа" Верховная Рада может рассмотреть законопроект нардепа из пропрезидентской фракции Максима Бужанского, который переносит с 2020-го на 2023 год переход русскоязычных школ на украинский язык обучения. Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала парламентариев из "Слуги народа" "московскими приспешниками" и заявила, что они подыгрывают президенту РФ Владимиру Путину.

Идею рассмотреть языковой законопроект представители "Слуги народа" озвучили на заседании согласительного совета
Идею рассмотреть языковой законопроект представители "Слуги народа" озвучили на заседании согласительного совета
Фото: rada.gov.ua

Парламентская фракция "Слуга народа" предложила рассмотреть на этой пленарной неделе законопроект №2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государством языке в учебных заведениях. Соответствующее предложение 13 июля озвучил на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Законопроект был зарегистрирован в парламенте в октябре 2019 года. Его автором выступил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Законопроект предусматривает внесение изменений в законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения.

Автор законопроекта считает (.docx), что действующая редакция закона "Об образовании" содержит дискриминационные нормы в отношении языков коренных народов или национальных меньшинств, которые не относятся к языкам коренных народов или национальных меньшинств стран ЕС. Профильный комитет Рады – комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – 23 июня отклонил этот законопроект. 

"Его обязательно нужно включить в повестку дня на этой неделе... Он сейчас подвинулся на следующую пленарную неделю, то есть на сентябрь, но в сентябре это уже должно происходить", – сказал Кониенко.

Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение и призвал аппарат Рады "учесть его, например, на четверг". 

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на брифинге после заседания согласительного совета отметила, что "Слуга народа" хочет рассмотреть законопроект №2362 в день, когда Рада проведет торжественное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. 

"Слуги", которые уже стали на путь московских приспешников, вносят в этот день скандальный законопроект по сути против украинского языка и образования. Для чего они это делают? Чтобы накануне местных выборов достать меченые кремлевские карты из грязных карманов и раскалывать страну по теме языка и по теме образования", – сказала она. 

Геращенко отметила, что все выпускники украинских школ должны хорошо владеть украинским языком, чтобы претендовать на получение образования в лучших украинских вузах, а позже  на должности в госсекторе.

"Для чего же на старте создавать неравные условия для детей, когда они просто не смогут на должном уровне овладеть языком? – сказала депутат.  Это не только закон о сегрегации. Это, конечно, и политический закон. Там же исключительно идет речь о русском языке, чтобы еще и еще раз подыграть [президенту РФ Владимиру] Путину, который только неделю назад принял новую конституцию, где четко указано: везде, где русский язык, – сфера наших интересов". 

Она отметила, что ЕС расценивает это как наступление на "ключевые, фундаментальные государственные ценности". 

Народный депутат от "Голос" Соломия Бобровская тоже раскритиковала намерение принять законопроект.

"Только что руководство "Слуг народа" высказалось за поддержку русского языка в Украине... "Ущемления прав русскоязычных", о котором говорят некоторые депутаты "Слуг народа", – это повторение методички Кремля и лозунгов, с которыми Россия начала вооруженную агрессию против нас. Субъектом законодательной инициативы является пророссийский представитель СН, который скучает по СССР, считает, что Революция достоинства "узаконила нацизм", у которого риторика ОПЗЖ. Так какого народа вы слуги?" – написала Бобровская в Facebook. 

https://www.facebook.com/solomiia.bobrovska/posts/2911386175640946

Согласно действующему законодательству, с сентября 2020 года все русскоязычные школы в Украине должны перейти на украинский язык обучения. А школы, в которых обучение ведется на языках стран Евросоюза, должны перейти на украинский в сентябре 2023 года. 

Сейчас в Украине обучение на русском ведется в 190 школах

Теги: Верховная Рада, Владимир Путин, русский язык, украинский язык, Максим Бужанский, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Соломия Бобровская, Александр Корниенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Стивен Кинг за $1 продал комедийному актеру Бену Стиллеру права на экранизацию рассказа "Крыса"
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину
"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео
"Вернись, Андрей". В сети обнародовали выступление 46-летнего Губина в караоке-баре. Видео
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала
"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь
"Передоз милоты". Loboda показала младшую дочь
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"Вот я – ваш местный жиробас". Даша Малахова в купальнике пожаловалась на лишний вес
"От концов к середине". Фреймут показала, как правильно есть кукурузу
"От концов к середине". Фреймут показала, как правильно есть кукурузу
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"Буду лучшим мужем и папой". 21-летний сын Бекхэмов сделал предложение дочери миллиардера
"А с женой почему нет такой фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
"А с женой почему нет такой фотографии?". Оголившийся Dzidzio позировал с блондинкой
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
  The Passenger. Игги Поп выпустил клип на свою знаменитую песню. Видео
  The Passenger. Игги Поп выпустил клип на свою знаменитую песню. Видео
Беременная девушка Вакки Фонсека готовится узнать пол первенца
Беременная девушка Вакки Фонсека готовится узнать пол первенца
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
  "Видео о том, как отогнать кошмары". Рыбак презентовал клип на трек Give Me Rain
  "Видео о том, как отогнать кошмары". Рыбак презентовал клип на трек Give Me Rain
"Это увлекает меня целиком и полностью". Loboda осваивает новую профессию
"Это увлекает меня целиком и полностью". Loboda осваивает новую профессию
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS