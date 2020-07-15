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ПОЛИТИКА

Котюжинская надеется, что законопроект "О медиа" в Раде рассмотрят только после выводов ОБСЕ и Совета Европы

Комитету Верховной Рады по вопросам свободы слова следует поддержать обращение более 200 СМИ и общественных организаций по поводу законопроекта "О медиа", считает глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

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Котюжинская выступает против законопроекта в его нынешнем виде
Котюжинская выступает против законопроекта в его нынешнем виде
Фото: Тетяна Котюжинська / Facebook

Законопроект "О медиа" Верховной Раде нужно рассматривать после выводов парламентских комитетов и представителей Европы. Такое мнение глава правления Национальной ассоциации украинских медиа (НАУМ) Татьяна Котюжинская выразила 15 июля в Facebook.

По ее словам, сегодня комитет Рады по вопросам свободы слова без участия общественности и журналистов рассмотрит обращение НАУМ относительно законопроекта.

"Мы предлагаем комитету поддержать обращение более 200 общественных организаций и СМИ и надеемся, что только после выводов ОБСЕ, Совета Европы, комитетов Верховной Рады Украины и информации Еврокомиссии о внедрении Директивы №2018/1808 государствами ЕС законопроект может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины", – написала Котюжинская.

https://www.facebook.com/ukranianmedialawyersassociation/posts/3370877646306512

Котюжинская выступает против законопроекта "О медиа" в его нынешнем виде.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был внесен в парламент в декабре прошлого года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Законопроект подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа". Консультант Совета Европы Криштина Розгони порекомендовала Украине отложить внедрение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо с призывом не поддерживать законопроект.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять доработанный законопроект в первом чтении.

Теги: Верховная Рада, ОБСЕ, Еврокомиссия, Совет Европы, комитет, законопроект, законопроект о медиа, Татьяна Котюжинская
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