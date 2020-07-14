"Закон о медиа: Упорядочивание медиапространства или угроза демократии?" Круглый стол о скандальном проекте о регулировании онлайн-СМИ. Трансляция

Видео: Пропозиція / YouTube

14 июля по инициативе политической партии "Пропозиція" проходит круглый стол на тему "Закон о медиа: Упорядочивание медиапространства или угроза демократии?". В дискуссионной площадке участвуют медиаэксперты, представители центральных и региональных СМИ, медиаюристы и правозащитники. Собеседники обсуждают, каким образом принятие закона угрожает свободе слова в Украине? Какие репрессивные инструменты заложены в документе? Каким образом функционал, заложенный в законе, можно использовать в политических целях? Какие угрозы несет принятие закона в таком виде накануне местных выборов? Каким должно быть современное медийное законодательство?

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".