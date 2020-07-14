ГОРДОН
 
 
LIVE

Видео: Пропозиція / YouTube

"Закон о медиа: Упорядочивание медиапространства или угроза демократии?" Круглый стол о скандальном проекте о регулировании онлайн-СМИ. Трансляция

14 июля по инициативе политической партии "Пропозиція" проходит круглый стол на тему "Закон о медиа: Упорядочивание медиапространства или угроза демократии?". В дискуссионной площадке участвуют медиаэксперты, представители центральных и региональных СМИ, медиаюристы и правозащитники. Собеседники обсуждают, каким образом принятие закона угрожает свободе слова в Украине? Какие репрессивные инструменты заложены в документе? Каким образом функционал, заложенный в законе, можно использовать в политических целях? Какие угрозы несет принятие закона в таком виде накануне местных выборов? Каким должно быть современное медийное законодательство?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

Теги: Украина, законодательство, журналисты, Национальный союз журналистов Украины, законопроект о медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Скандальный рэпер-миллиардер и муж Кардашьян. Что известно о Канье Уэсте – возможном кандидате в президенты США
  Скандальный рэпер-миллиардер и муж Кардашьян. Что известно о Канье Уэсте – возможном кандидате в президенты США
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы G
Владимир ПОПОВ
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS