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Татьяна Котюжинская
Татьяна Котюжинская

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа.


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Если мои опасения насчет законопроекта "О медиа" подтвердятся, то через короткое время в нашей стране начнется обсуждение Конституции аля-Раша

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Я утверждаю, что в случае принятия законопроекта "О медиа" можно будет прекратить вещание до окончания избирательного процесса любого крупного телеканала в течение одного рабочего дня. Максимум, без "своего" судьи, на это уйдет 16 календарных дней.

Я вижу этот механизм, опираясь на свой опыт консультирования СМИ с 1997 года и опыт избирательных кампаний с 1994 года. Большинство технологий, заложенных в этом законопроекте, активно применялись как раз в 90-х.

Сегодня юристы – разработчики законопроекта №2693-д будут утверждать обратное и убеждать всех, что "все будет хорошо" и "хуже, чем сейчас, быть не может". Дискуссии у нас с ними не получится, поскольку они ее всячески избегают. Даже онлайн-обсуждения законопроекта пытаются проводить без тех юристов, которые придерживаются противоположного мнения. Это и понятно, после "провала" с экспертом Совета Европы, который честно сказал, что директива ЕС, на выполнение которой якобы и направлен этот проект, не регулирует печатные и онлайн-медиа.

Вопрос соответствия законопроекта директиве действительно важен, ведь Украина не просто взяла на себя обязательства, а искренне стремится гармонизировать свое законодательство с ЕС для того, чтобы в перспективе стать членом ЕС. Гармонизация законодательства означает, что условный Ганс – издатель газеты и житель Берлина – может издавать газету в Польше (и действительно так делает), в Украине, или где-то в ЕС, поскольку законодательство всех этих стран примерно одинаковое, то есть гармонизированное.

Так же условный Саша – издатель газеты и житель Киева – может издавать газету в Украине и в странах ЕС тоже в условиях максимально одинакового законодательства. Отвечает ли законопроект №2693-д, предложенный разработчиками и авторами от фракции монобольшинства, этому тесту на гармонизацию? Очевидно, что нет. Именно об этом и говорим мы в обращении журналистских, медийных и общественных организаций, средств массовой информации, блогеров – к депутатам. Кстати, к обращению ежедневно присоединяются журналисты и редакторы (уже около 200 подписантов).

Вы можете эмоционально верить мне или другим юристам, но проверить вы сможете только эмпирически, то есть уже тогда, когда на основании этого закона заблокируют ваше сообщение в сети о местных выборах и местных кандидатах или замолчит телеканал, который вы смотрите, или исчезнет сайт, который вы читаете, или вам не принесут предоплаченную вами газету. Сейчас юристы и политики могут обмениваться "кричалками" в стиле: "это так – это не так".

Но, если жизнь подтвердит мои опасения, то через короткое время (еще в течение вашей жизни) в нашей стране начнется обсуждение Конституции аля-Раша. Хотите проверить? Вы можете присоединиться к "Медиаруху" и организациям, объединяющим провайдеров, которые поддерживают законопроект. Непонятно, правда, кто именно подписал заявление "Медиаруху", ведь фамилий мы не видим, а некоторые руководители и журналисты названных под заявлением СМИ публично высказывали противоположную позицию. Но в конце концов, если все пойдет по сценарию "хуже не будет", то это не будет иметь принципиального значения. Вообще уже никакого значения иметь не будет.

Мы обращаемся к депутатам, чтобы отклонить законопроект №2693-д и начать равноправный диалог журналистов, средств массовой информации и органов государственной власти для гармонизации законодательства в пользу развития Украины и дальнейшего демократического развития.

Надеюсь, что депутаты прислушаются к нашим аргументам, потому что верю, что даже монобольшинству не хочется сравняться с "выдвиженцами поправок в Конституцию аля-Раша".

Источник: Тетяна Котюжинська / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: СМИ, Украина, Конституция, депутаты, законопроект о медиа, Татьяна Котюжинская
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