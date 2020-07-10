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ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" заявила о кампании по "демонизации" законопроекта о медиа

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук призвала Верховную Раду принять законопроект о медиа в первом чтении в ближайшее время.

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Кравчук выступила за скорейшее принятие законопроекта о медиа
Кравчук выступила за скорейшее принятие законопроекта о медиа
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Законопроект "О медиа" необходимо принять в первом чтении в ближайшее время и начать подготовку ко второму чтению. Об этом 10 июля в Facebook сообщила народный депутат, замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Медиа-законодательство в Украине не просто морально устарело, оно еще и не выдерживает проверки временем. Вот почему очень важно не откладывать в долгий ящик медийную реформу и рассмотреть законопроект "О медиа" №2693-д в первом чтении в ближайшее время и продолжить дискуссии по его усовершенствованию ко второму чтению", – считает нардеп.

Она добавила, что приведение медиа-законодательства в соответствие с нормами ЕС является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

"Несмотря на многочисленные манипуляции и кампанию настоящей "демонизации" законопроекта, которая разворачивается сегодня, мы видим мощную поддержку со стороны международного сообщества. Надеюсь получить ее и от коллег в сессионном зале", – написала Кравчук.

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/10160003977512598

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был внесен в парламент в декабре прошлого года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Законопроект подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

Доработанный законопроект (№2693-д) был внесен в Раду 2 июля.

Теги: Верховная Рада, Украина, Слуга народа, Евгения Кравчук, законопроект о медиа
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