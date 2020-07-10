Разумков о законопроекте про медиа: Вряд ли будет единство при голосовании

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, у него нет "однозначно позитивного" мнения о новом законопроекте, призванном регулировать работу украинских СМИ.

В Раде нет единой позиции по законопроекту, отметил Разумков Фото: Голос / Facebook

У законопроекта "О медиа" авторства народных депутатов от "Слуги народа" в Верховной Раде нет полной поддержки. Такое мнение спикер парламента Дмитрий Разумков выразил изданию "Страна" в интервью, которое опубликовали 9 июля.

"Я еще не прочитал его до конца, но мне достаточно того, что я слышу от всех ваших коллег. Вы объединились в этом вопросе. Уверен, что этот закон вызовет дискуссию и внутри парламента. Исходя из того, что я слышу, однозначного позитивного мнения у меня нет", – сказал он.

Спикер отметил, что в Раде единой позиции по законопроекту "О медиа" нет.

"Вряд ли будет единство при голосовании", – подчеркнул Разумков.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

7 июля общественный совет при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания в целом поддержал законопроект "О медиа".