ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков о законопроекте про медиа: Вряд ли будет единство при голосовании

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, у него нет "однозначно позитивного" мнения о новом законопроекте, призванном регулировать работу украинских СМИ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Раде нет единой позиции по законопроекту, отметил Разумков
В Раде нет единой позиции по законопроекту, отметил Разумков
Фото: Голос / Facebook

У законопроекта "О медиа" авторства народных депутатов от "Слуги народа" в Верховной Раде нет полной поддержки. Такое мнение спикер парламента Дмитрий Разумков выразил изданию "Страна" в интервью, которое опубликовали 9 июля.

"Я еще не прочитал его до конца, но мне достаточно того, что я слышу от всех ваших коллег. Вы объединились в этом вопросе. Уверен, что этот закон вызовет дискуссию и внутри парламента. Исходя из того, что я слышу, однозначного позитивного мнения у меня нет", – сказал он.

Спикер отметил, что в Раде единой позиции по законопроекту "О медиа" нет.

"Вряд ли будет единство при голосовании", – подчеркнул Разумков.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

7 июля общественный совет при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания в целом поддержал законопроект "О медиа".

Теги: Верховная Рада, СМИ, народные депутаты, журналисты, законопроект, голосование, Дмитрий Разумков, законопроект о медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS