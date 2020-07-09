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Видео: НСЖУ: Спілка журналістів України / YouTube

"Журналисты против законопроекта о медиа". Пресс-конференция о скандальном проекте о регулировании онлайн-СМИ. Трансляция

9 июля Национальный союз журналистов Украины проведет пресс-конференцию "Журналисты – против законопроекта "О медиа". В ней примут участие глава НСЖУ Сергей Томиленко, телеведущие Макс Назаров и Наташа Влащенко, президент Украинской ассоциации медиа-бизнеса Алексей Погорелов, блогер Сергей Лямец и журналист Андрей Павловский. "В ходе дискуссии участники озвучат обоснованные замечания к доработанному законопроекту, обменяются мнениями о дальнейшей судьбе украинского медиапространства и возможных угрозах свободе слова", – отметил Томиленко в Facebook.

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Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

Теги: Украина, свобода слова, законопроект, Наташа Влащенко, Сергей Лямец, законопроект о медиа
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