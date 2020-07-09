"Закрутить гайки придумали украинские чиновники и депутаты". Журналисты о законопроекте о регулировании онлайн-СМИ

В Национальном союзе журналистов Украины призвали коллег продолжать совместные действия, чтобы не допустить принятия законопроекта "О медиа", который ущемляет свободу слова.

Общественный совет при Национальном совете Украины по вопросам ТВ и радиовещания в целом поддержал законопроект "О медиа" Фото: depositphotos.com

Украинские власти должны отклонить законопроект "О медиа", попытки ввести жесткое регулирование онлайн-СМИ не соответствуют европейским обязательствам Украины, об этом заявили участники пресс-конференции, которая прошла в Национальном союзе журналистов Украины 9 июля.

"Закрутить гайки на рынке онлайн-медиа придумали украинские чиновники и депутаты. Европа этого от нас не требует. Вчера во время онлайн-обсуждения законопроекта эксперт Совета Европы подтвердил, что жесткое регулирование онлайн-СМИ наравне с аудио-визуальными медиа является неоправданным", – сказал журналист Сергей Лямец.

В цивилизованной стране невозможно ограничение свободного обмена информацией или доступа к определенным онлайн-платформ, отметили участники пресс-конференции.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радио должен оставаться регулятором линейных аудиовизуальных СМИ, из закона должны быть изъяты нормы регулирования печатных и онлайн-медиа", – сказано в сообщении.

Участники мероприятия призвали журналистов продолжать совместные действия, чтобы донести до президента Украины позицию не допускать принятия законопроекта, который ущемляет свободу слова.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

7 июля общественный совет при Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания в целом поддержал законопроект "О медиа".