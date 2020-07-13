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Новый закон о медиа хочет теперь еще и цензурировать социальные сети и диджитал – замгендиректора "Эра-Медиа"

Журналисты делают все возможное, чтобы новый закон о медиа не был принят, так как он вводит цензуру, заявила заместитель генерального директора "Эра-Медиа" Татьяна Терехова.

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Татьяна Терехова: Я, как журналист, который работает в прямых эфирах последние 13 лет, категорически против такого нового закона о медиа
Татьяна Терехова: Я, как журналист, который работает в прямых эфирах последние 13 лет, категорически против такого нового закона о медиа
Фото: Татьяна Терехова / Facebook

Украинцы должны выступить против проекта законопроекта о медиа, потому что без свободы слова невозможно будет жить в стране, заявила в эфире "112 Украина" заместитель генерального директора "Эра-Медиа" Татьяна Терехова.

Она отметила, что журналисты делают все возможное, чтобы новый закон о медиа не был принят.

"Теперь остается только реакция украинцев, широкой общественности, которые должны категорически не согласиться с таким подходом и осознать, что если ко всему прочему, что происходит в этой стране – разграбление, коррупция, невероятная бедность, уничтожение всех сфер (начнем от медицины и закончим образованием)... И если при этом всем у них еще и заберут свободу слова – право говорить правду в эфирах, социальных сетях, тогда я не знаю, что будет дальше с этой страной и как вообще здесь можно будет жить и продолжать выживать. Ведь новый закон о медиа хочет теперь еще и цензурировать социальные сети и диджитал", – подчеркнула Терехова.

Проект закона о медиа, по ее словам, продвигает цензуру для всех видов медиа.

"Я, как журналист, который работает в прямых эфирах последние 13 лет, категорически против такого нового закона о медиа. Там будет продвигаться непосредственно цензура уже на все виды медиа. И это является абсолютно неприемлемым для демократической страны – такой, какой в наших желаниях и мечтах должна быть Украина, и той, что как минимум прописано в нашей Конституции", – заявила Терехова.

Заместитель генерального директора "Эра-Медиа" считает, что в Украине не должно быть карательного органа, который будет решать, кому и что можно говорить.

В качестве примера цензуры и сворачивания свободы слова она привела ситуацию с утренней программой "Доброго ранку, Країно!", которая выходит в эфире телеканала "UA:Перший", принадлежащего Национальной общественной телерадиокомпании Украины. По ее мнению, программу решили закрыть из-за освещения скандала вокруг беседы пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

"После того как в нашем эфире 23-го числа (23 июня. – "ГОРДОН") были опубликованы первые "пленки" Порошенко – Байдена, на следующий день нам заявили о том, что нас будут закрывать, потому что это было "последней каплей". Оказывается, неприемлемо показывать украинцам то, что на самом деле происходит во властных кабинетах, то, каким образом обворовывают украинцев, и то, что далее происходит со всем этим. Оказывается, есть определенные стандарты, есть определенные рамки, за которые нельзя выходить и рассказывать гражданам о реальной ситуации и правду", – отметила Терехова.

По ее словам, этот кейс обсуждали на заседании комитета по свободе слова Верховной Рады.

"После этого комитет направил свое обращение на имя президента, для того чтобы пересмотрели позицию и президент каким-то образом отреагировал на это все. Помимо этого, было обращение комитета непосредственно к Общественному телевидению, чтобы они пересмотрели правила своего поведения и отношение к нам – к утренней программе", – резюмировала журналистка.

ВИДЕО
Видео: 112 Украина / YouTube

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был внесен в парламент в декабре прошлого года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Законопроект подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа". Консультант Совета Европы Криштина Розгони порекомендовала Украине отложить внедрение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

Доработанный законопроект (№2693-д) был внесен в Раду 2 июля.

В соответствии с календарным планом работы Верховной Рады, текущая сессия парламента завершится 17 июля, после чего депутаты уйдут на летние каникулы.

Теги: социальные сети, цензура, свобода слова, журналисты, Татьяна Терехова, Эра-Медиа, законопроект о медиа
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