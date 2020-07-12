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В Совете Европы рекомендовали Украине отложить принятие законопроекта о регулировании интернет-СМИ до разработки аналогичных правил в Евросоюзе

Сфера регулирования интернет-СМИ опасна, в Германии и Франции подобные законы подверглись серьезной критике и признались неконституционными, заявила консультант Совета Европы Криштина Розгони.

Розгони: Нужно быть очень аккуратными в расширении регуляции медиа
Розгони: Нужно быть очень аккуратными в расширении регуляции медиа
Фото: Rozgonyi Krisztina / Facebook

Консультант Совета Европы Криштина Розгони рекомендует Украине отложить внедрение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Об этом она заявила 10 июля в ходе онлайн-дискуссии, посвященной украинскому законопроекту "О медиа", пишут "Українські новини".

По словам Розгони, только две страны в Европу приняли законодательство, регулирующие онлайн-медиа, – это Германия и Франция.

В ФРГ вступивший в силу с 2019 года закон находится в процессе пересмотра, во Франции отдельный закон, предоставляющий регулятору ограничительные и запретительные полномочия в отношении онлайн-медиа и их контента, признан Конституционным судом неконституционным. Кроме того, Еврокомиссия предупредила Францию, что он противоречит европейским нормам.

Эксперт СЕ отметила, что Еврокомиссия анонсировала публичные дискуссии вокруг принятия "цифрового акта", который должен урегулировать сферу предоставления онлайн-услуг, в том числе и предоставления информации.

Розгони призвала Украину подождать с внедрением регулирования онлайн-медиа, чтобы иметь возможность оценить это решение и применить европейские практики после их разработки и проверки.

"Сфера регулирования онлайн-медиа и онлайн-платформ опасна сейчас, и я определенно рекомендую и предлагаю попытаться избежать ловушек в этой сфере и попытаться подождать, чтобы увидеть, какие решения и какие лучшие практики возникают прямо сейчас. И быть очень аккуратными в расширении регуляции медиа", – добавила консультант Совета Европы.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был внесен в парламент в декабре прошлого года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Законопроект подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

Доработанный законопроект (№2693-д) был внесен в Раду 2 июля.

В соответствии с календарным планом работы Верховной Рады текущая сессия парламента завершится 17 июля, после чего депутаты уйдут на летние каникулы.

Теги: СМИ, интернет, Германия, Франция, Совет Европы, законодательство, журналисты, Евросоюз, Криштина Розгони, законопроект о медиа
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