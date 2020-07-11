Евросоюз призвал Раду принять законопроект о медиа. Украинские журналисты выступали против

Законопроект "О медиа", подвергшийся критике украинского журналистского сообщества, призван привести украинское медийное законодательства в соответствие с правилами Евросоюза, заявили в представительстве ЕС в Украине.

Представительство ЕС в Украине призвало принять законопроект "О медиа", чтобы в дальнейшем продолжить его доработку Фото: EPA

Представительство Европейского союза в Украине призвало Верховную Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении на текущей сессии парламента. Об этом говорится в заявлении представительства, опубликованном 10 июля в Facebook.

"Законопроект "О медиа" является важным шагом для приведения украинского медийного законодательства в соответствие с правилами ЕС. Мы присоединяемся к призывам других дипломатических представительств принять этот законопроект в первом чтении в течение текущей парламентской сессии. Это позволит продолжить его дальнейшее обсуждение и доработку с привлечением всех заинтересованных стороны", – отметили в представительстве Евросоюза.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был внесен в парламент в декабре прошлого года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Законопроект подвергся резкой критике профессионального журналистского сообщества. Более 200 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

Доработанный законопроект (№2693-д) был внесен в Раду 2 июля.

В соответствии с календарным планом работы Верховной Рады текущая сессия парламента завершится 17 июля, после чего депутаты уйдут на летние каникулы.