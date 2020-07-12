Неужели слова экспертов Совета Европы – это фейки, манипуляции и демонизация "прекрасного" закона о медиа?

Только две страны в Европе приняли законодательство, регулирующее онлайн-медиа, – это Германия и Франция. Но там такие законы подверглись серьезной критике, их признали неконституционными.

Кроме того, Еврокомиссия предупредила Францию, что их закон противоречит европейским нормам. Консультант Совета Европы Криштина Розгони рекомендует Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Еврокомиссия анонсировала публичные дискуссии. Эксперт Совета Европы Жан-Франсуа Фурнемон сказал, что государства Европейского союза не регулируют контент онлайн-медиа. Ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминают онлайн-СМИ.

Есть замечания главного научно-экспертного управления Верховной Рады о несоответствии законопроекта о медиа статьям 85 и 92 Конституции Украины. То есть имеются основания для признания его неконституционным в Украине в случае принятия.

Но Офис Совета Европы в Украине, представительство Евросоюза в Украине и посольство Германии в Киеве обратились к Верховной Раде с тем, чтобы законопроект о медиа, который предусматривает все то, что признано неконституционным и противоречит европейским нормам, был срочно проголосован уже на следующей пленарной неделе.

Слова экспертов Совета Европы – это фейки, манипуляции и демонизация прекрасного закона? Надеюсь, по крайней мере, часть депутатов не будет поддерживать бездумные голосования.

Источник: Тетяна Котюжинська / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора