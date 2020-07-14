Группа депутатов от "Слуги народа" выступила против языкового законопроекта Бужанского

Законопроект народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского предлагает отложить на три года переход русскоязычных школ на украинский язык обучения. Его коллеги по фракции считают, что эта инициатива вносит раскол в общество.

Как минимум восемь народных депутатов от "Слуги народа" 14 июля обнародовали на своих страницах в Facebook заявление, в котором подвергли критике законопроект№2362 их коллеги Максима Бужанского.

Елизавета Богуцкая, Дмитрий Гурин, Дмитрий Наталуха, Анастасия Радина, Александр Санченко, Егор Чернев, Татьяна Цыба и Богдан Яременко отмечают, что озабочены реакцией общества на инициативу о внесении изменений в законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский. Среди нас есть русскоговорящие. Вместе с тем мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права", – сказано в заявлении.

Нардепы подчеркнули, что законопроект №2362 противоречит их убеждениям, "вносит раскол в общество, создает напряжение". Они утверждают, что не станут за него голосовать.

Позже заявление репостили Никита Потураев, Ростислав Тистык и другие нардепы от монобольшинства.

Бужанский предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 июня отклонил этот законопроект.

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение; он отметил, что не впервые отклоненный профильным комитетом документ выносится на голосование в сессионный зал.